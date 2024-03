«Occhio di ghiaccio», la foto dello scalvino Belingheri premiata in Valle d’Aosta

«Dal 2019 mi dedico alla fotografia di fauna alpina – dice Belingheri –. Mi piace fotografare in particolare animali rari, come l’ermellino, la pernice bianca, il gallo cedrone, la civetta nana. Giro sulle Orobie bergamasche ma talvolta vado anche in Trentino e Valle d’Aosta». Al concorso internazionale «Fotografare il parco», Belingheri aveva già ricevuto un riconoscimento importante lo scorso anno: «Mentre quest’anno il mio scatto intitolato “Ice eye”, che ritrae un ermellino che esce da un buco di ghiaccio, è stato scelto per fare da copertina promozionale alla mostra».