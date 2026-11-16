«Mentre eravamo in auto è comparso sulla strada». Orso avvistato ad Azzone, in Val di Scalve - Foto e video
L’INCONTRO. L’avvistamento domenica 15 novembre a Azzone da un residente di Colere. Il plantigrado è stato filmato da un automobilista prima di allontanarsi verso il bosco.Lettura meno di un minuto.
Azzone
Un orso è stato avvistato nella serata di sabato 14 novembre ad Azzone, in Val di Scalve. A incrociarlo è stato un residente di Colere che, mentre percorreva la strada in auto, ha ripreso l’animale con un video e ha dato l’allarme. L’avvistamento sulla strada che porta dalla Val di Scalve a Borno. «Stavo andando a cena a Borno con degli amici quando mi sono imbattuto per strada - racconta -. Eravamo lontani, all’inizio non capivamo cosa fosse. È stata una bella emozione. È raro vedere un orso dal nulla, tra l’altro appena poco dopo il paese. Su quella strada solitamente vedi sempre qualcosa, cervi o caprioli, ma mai un orso».
Il video dell’orso sulla carreggiata
Nelle immagini il plantigrado cammina lungo la carreggiata, illuminato dai fari dell’auto, prima di allontanarsi oltre il guardrail in direzione del bosco. Una sequenza di pochi secondi che documenta il passaggio dell’animale nella zona.
Un nuovo avvistamento in Val di Scalve
La segnalazione si aggiunge ad altri avvistamenti registrati sulle montagne bergamasche. Al momento non ci sono elementi per stabilire se l’orso ripreso a Colere sia lo stesso esemplare già osservato in altre zone delle Orobie.
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