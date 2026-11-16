«Mentre eravamo in auto è comparso sulla strada». Orso avvistato ad Azzone, in Val di Scalve - Foto e video

Un orso è stato avvistato nella serata di sabato 14 novembre ad Azzone, in Val di Scalve. A incrociarlo è stato un residente di Colere che, mentre percorreva la strada in auto, ha ripreso l’animale con un video e ha dato l’allarme. L’avvistamento sulla strada che porta dalla Val di Scalve a Borno. «Stavo andando a cena a Borno con degli amici quando mi sono imbattuto per strada - racconta -. Eravamo lontani, all’inizio non capivamo cosa fosse. È stata una bella emozione. È raro vedere un orso dal nulla, tra l’altro appena poco dopo il paese. Su quella strada solitamente vedi sempre qualcosa, cervi o caprioli, ma mai un orso».