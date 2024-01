Precipita e muore sul Cimon della Bagozza: muore alpino di 54 anni

Aveva l’attrezzatura adeguata e una lunga esperienza alle spalle. Ma sabato 27 gennaio il destino aveva messo sulla sua strada quello che nessuno poteva prevedere. Una scivolata improvvisa che ha trasformato in tragedia la giornata in quota. Quando è precipitato nel vuoto per oltre 200 metri ha sbattuto violentemente sul ghiaccio e non ha avuto scampo. È morto sul colpo.