Si sente male al rifugio Albani, soccorso nella notte un 57enne: sta bene

Intervento stanotte (tra il 6 e il 7 gennaio) per i tecnici della VI Delegazione Orobica. Un uomo di 57 anni aveva avuto un malore mentre si trovava al rifugio Albani. In zona c’era nebbia e quindi non era possibile raggiungere il posto con l’elicottero. Sono quindi salite le squadre territoriali del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Il gestore della nuova ovovia di Colere ha messo a disposizione l’impianto per agevolare l’intervento e raggiungere in tempi brevi la persona da soccorrere; ci sarebbero infatti volute un paio d’ore di risalita con gli sci per raggiungere il rifugio e altre due ore per portare la persona in cima agli impianti e poi scendere lungo le piste fino al paese.