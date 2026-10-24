Sulle Orobie fa capolino la neve, ma dura poco. Tornano sole e «caldo»

È arrivata la prima spruzzata di bianco sulle Orobie. Le precipitazioni che si sono susseguite tra mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre hanno portato, sopra i duemila metri, alla comparsa dei primi fiocchi di neve, gli ultimi sicuramente per un po’, perché all’orizzonte si profila un ritorno dell’alta pressione e almeno una decina di giorni di bel tempo.

Gli accumuli nella Bergamasca

Come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni (neve o pioggia) sono iniziate nella serata di martedì e continuate, a fasi alterne, anche nei giorni successivi. Hanno portato accumuli non omogenei sul territorio provinciale: sono variati dai 150 millimetri di Valcanale di Ardesio ai 114 di Zambla Alta, scendendo poi ai 110 di Branzi, 80 di Schilpario, 51 di Mozzo e 28 di Mozzanica.

I primi fiocchi

La prima neve ha fatto capolino nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. La webcam posizionata al rifugio Curò, a Valbondione, permetteva di vedere imbiancate le vette del Torena, dello Strinato e del Recastello, fino intorno a quota 2.400 metri. Venerdì 23 qualche fiocco è arrivato anche più in basso. «A quote superiori ai duemila metri si sono registrati dai 5 ai 10 millimetri» fa sapere Daniele Berlusconi, di 3bMeteo, che precisa: «Si tratta di una situazione normalissima per il periodo, nulla di anomalo».

«Torna il sole»

Tra le nevicate più basse, è stata segnalata venerdì 24 ottobre quella di Colere: nella zona delle piste da sci, i gestori hanno immortalato fiocchi bianchi già da quota 1.600 metri. «Nei prossimi giorni la situazione tende a migliorare – spiega Berlusconi –. Sabato (oggi, ndr) la perturbazione si sposta verso Nord-Est, per cui è attesa una giornata di sole, con vento da Nord».

«Temperature ancora in calo»

Il tempo sereno sarà accompagnato da un calo sensibile delle temperature: «Entrerà aria più fresca, per cui le temperature saranno leggermente sotto la media, ma comunque in linea con la normalità del periodo: la minima sarà attorno ai 7-8 gradi, la massima, con il sole, intorno ai 17-18 gradi».