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Cronaca / Valle di Scalve Sabato 24 Ottobre 2026

Sulle Orobie fa capolino la neve, ma dura poco. Tornano sole e «caldo»

METEO. La perturbazione ha lasciato un sottile manto bianco sopra i 1.600. Settimana prossima massime a 20 gradi.

Lettura 1 min.
Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Sulle Orobie fa capolino la neve, ma dura poco. Tornano sole e «caldo»
Prime nevicate a Colere, in questa foto intorno ai 2000 di quota

È arrivata la prima spruzzata di bianco sulle Orobie. Le precipitazioni che si sono susseguite tra mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre hanno portato, sopra i duemila metri, alla comparsa dei primi fiocchi di neve, gli ultimi sicuramente per un po’, perché all’orizzonte si profila un ritorno dell’alta pressione e almeno una decina di giorni di bel tempo.

Gli accumuli nella Bergamasca

Come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni (neve o pioggia) sono iniziate nella serata di martedì e continuate, a fasi alterne, anche nei giorni successivi. Hanno portato accumuli non omogenei sul territorio provinciale: sono variati dai 150 millimetri di Valcanale di Ardesio ai 114 di Zambla Alta, scendendo poi ai 110 di Branzi, 80 di Schilpario, 51 di Mozzo e 28 di Mozzanica.

I primi fiocchi

La prima neve ha fatto capolino nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. La webcam posizionata al rifugio Curò, a Valbondione, permetteva di vedere imbiancate le vette del Torena, dello Strinato e del Recastello, fino intorno a quota 2.400 metri. Venerdì 23 qualche fiocco è arrivato anche più in basso. «A quote superiori ai duemila metri si sono registrati dai 5 ai 10 millimetri» fa sapere Daniele Berlusconi, di 3bMeteo, che precisa: «Si tratta di una situazione normalissima per il periodo, nulla di anomalo».

«Torna il sole»

Tra le nevicate più basse, è stata segnalata venerdì 24 ottobre quella di Colere: nella zona delle piste da sci, i gestori hanno immortalato fiocchi bianchi già da quota 1.600 metri. «Nei prossimi giorni la situazione tende a migliorare – spiega Berlusconi –. Sabato (oggi, ndr) la perturbazione si sposta verso Nord-Est, per cui è attesa una giornata di sole, con vento da Nord».

«Temperature ancora in calo»

Il tempo sereno sarà accompagnato da un calo sensibile delle temperature: «Entrerà aria più fresca, per cui le temperature saranno leggermente sotto la media, ma comunque in linea con la normalità del periodo: la minima sarà attorno ai 7-8 gradi, la massima, con il sole, intorno ai 17-18 gradi».

Qualche nuvola in più farà capolino invece nella giornata di domenica 25 ottobre: «Si addossa un nuovo fronte da Nord, che interesserà però solo la zona delle Alpi retiche di confine, per cui arriverà neve a quota alte, oltre i duemila, ma solo nella zona di Livigno o Madesimo, non sulle Orobie bergamasche. In Pianura non arriverà nulla». Per quanto riguarda, invece, le previsioni per la prossima settimana, il ritorno dell’alta pressione sarà garanzia di tempo stabile. «Ci attendono giornate in larga parte soleggiate, con le temperature che torneranno ad aumentare. Le massime torneranno a toccare i 20 gradi, probabilmente anche a superarli. Fino al 1° novembre avremo temperature miti e gradevoli». Dopo i primi fiocchi, dunque, le Orobie non attendono nuove nevicate, almeno per una decina di giorni.

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