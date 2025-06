Un «faro» nel mondo dello sci. L’addio di Colere a Dorino Bettineschi

La sua scomparsa ha destato grande cordoglio non solo nella «sua» Colere, ma in tutte le montagne italiane in cui per tanti decenni si è fatto conoscere come maestro di sci, come istruttore nazionale e come allenatore: se n’è andato ieri mattina, nella sua casa di Valle Richetti, il 74enne Dorino Bettineschi. Dorino ha fatto parte di quella generazione che in Valle di Scalve ha sognato una vita sugli sci. E lui questo sogno l’ha realizzato davvero: da giovane atleta che vinceva le gare di categoria, la qualifica di maestro di sci, ottenuta a 18 anni, ha rappresentato l’inizio di un cammino ricchissimo di esperienze e di traguardi.