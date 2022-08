A Corna Imagna un «anello» tra i roccoli

Dopo l’inaugurazione del Sentiero dei Ponti a luglio, domenica 14 agosto a Corna Imagna è in programma l’apertura ufficiale anche del nuovo Sentiero dei Roccoli realizzato dal Comune, e per l’occasione sarà organizzata la visita guidata con Marco Dusatti, illustratore e divulgatore ambientale, autore per la rivista Orobie.