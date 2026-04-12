Banda di ladri di scooter in azione tra Valle Imagna e Isola Bergamasca
Negli ultimi giorni tra Valle Imagna e Isola Bergamasca una banda di ladri ha rubato diversi scooter e moto, agendo in gruppo e in modo coordinato in vari comuni tra cui Palazzago e Almenno. Indagano i carabinieri.
Valle Imagna
In alcuni paesi della zona Valle Imagna e Isola Bergamasca in particolare Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Barzana e Brembate di Sopra in questi ultimi giorni una banda di ladri ha messo a segno furti di scooter e motocicli.
Sembra che siano almeno quattro i malviventi che a bordo di due scooter, dopo aver adocchiato lo scooter da rubare, entrano in azione: ben coordinati, uno di loro sale sulla moto da rubare, scardina il blocca sterzo e si allontana scortato dagli altri componenti della banda che lo proteggono. Così in pochi minuti riescono a rubare un motociclo.
Ai proprietari, quando si accorgono che il loro mezzo è scomparso, non resta che presentare denuncia alle stazioni dei Carabinieri competenti per territorio di Almenno San Salvatore e Ponte San Pietro.
Nei tre paesi Almenno S.B. Palazzago, Barzana, sino ad oggi sembra che siano tre gli scooter scomparsi, e qualche altra moto pare sia stata rubata anche a Brembate di Sopra, paese confinante con Barzana ed Almenno. Su questi furti indagano i carabinieri dalle due stazioni e coordinati dalle rispettive compagnie di Zogno e Bergamo che stanno portando avanti tutta una serie di accertamenti e indagini.
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