Banda di ladri di scooter in azione tra Valle Imagna e Isola Bergamasca

In alcuni paesi della zona Valle Imagna e Isola Bergamasca in particolare Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Barzana e Brembate di Sopra in questi ultimi giorni una banda di ladri ha messo a segno furti di scooter e motocicli.

Nei tre paesi Almenno S.B. Palazzago, Barzana, sino ad oggi sembra che siano tre gli scooter scomparsi, e qualche altra moto pare sia stata rubata anche a Brembate di Sopra, paese confinante con Barzana ed Almenno. Su questi furti indagano i carabinieri dalle due stazioni e coordinati dalle rispettive compagnie di Zogno e Bergamo che stanno portando avanti tutta una serie di accertamenti e indagini.