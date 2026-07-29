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Cronaca / Valle Imagna Mercoledì 29 Luglio 2026

Berbenno, precipita con l’auto in un dirupo per 30 metri: salvo 36enne -Foto/Video

L’INCIDENTE. È uscito di strada in via Bartolomeo Colleoni facendo un volo spaventoso. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, fortunatamente non è grave.

Lettura meno di un minuto.
Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore

Berbenno

Un volo di 30 metri in un dirupo dopo aver perso il controllo dell’auto, il 36enne alla guida è stato estratto vivo dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

È successo martedì 29 luglio alle 16.15 a Berbenno in via Colleoni, una strada, particolarmente stretta, caratterizzata da numerose curve e nel tratto dell’incidente anche priva di guardrail. Il 35enne è uscito dalla carreggiata ed è precipitato per circa 30 metri lungo il dirupo, rimanendo bloccato nell’abitacolo.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: l’automobilista è rimasto intrappolato per circa 15-20 minuti nell’abitacolo. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora e mezza con il trasferimento del ferito in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri della di Zogno. L’automobile, cascata nel dirupo, invece, sarà recuperata nei prossimi giorni.

Berbenno, precipita con l’auto in un dirupo per 30 metri: salvo 36enne -Foto/Video
L’intervento dell’elisoccorso a Berbenno
Berbenno, precipita con l’auto in un dirupo per 30 metri: salvo 36enne -Foto/Video
L’auto caduta nel dirupo per 30 metri a Berbenno, l’autista 36enne è salvo

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