Berbenno, precipita con l’auto in un dirupo per 30 metri: salvo 36enne -Foto/Video

È successo martedì 29 luglio alle 16.15 a Berbenno in via Colleoni , una strada, particolarmente stretta, caratterizzata da numerose curve e nel tratto dell’incidente anche priva di guardrail. Il 35enne è uscito dalla carreggiata ed è precipitato per circa 30 metri lungo il dirupo, rimanendo bloccato nell’abitacolo.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: l’automobilista è rimasto intrappolato per circa 15-20 minuti nell’abitacolo. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora e mezza con il trasferimento del ferito in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri della di Zogno. L’automobile, cascata nel dirupo, invece, sarà recuperata nei prossimi giorni.