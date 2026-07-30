Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna Giovedì 30 Luglio 2026
in aggiornamento

Berbenno, si ribalta con il furgone su una strada sterrata, muore 81enne

L’INCIDENTE. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.45 di mercoledì 30 luglio, in volo anche l’elisoccorso. Non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. Martedì un incidente simile nella stessa zona, un ragazzo di 35 anni in quel caso si era salvato.

Lettura meno di un minuto.
Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore
Berbenno, si ribalta con il furgone su una strada sterrata, muore 81enne
Il furgone finito in un dirupo a Berbenno. L’uomo alla guida, 81enne, è morto sul colpo. Mercoledì 30 luglio 2026.

Berbenno

A nulla sono valsi i soccorsi allertati alle 11.45 di mercoledì 30 luglio, un uomo di 81 anni è morto a seguito del ribaltamento di una furgone su una strada sterrata a Berbenno.

Da una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo una piccola via sterrata, una mulattiera, adiacente a via Colleoni quando ha deciso di fare in versione per tornare indietro.

Nell’eseguire la manovra, le ruote posteriori hanno perso aderenza e il furgone è caduto nel dirupo facendo un volo di diversi metri. L’81enne è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è morto sul colpo, nonostante l’intervento di un’ambulanza, di un’auto medica e dell’elisoccorso. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Zogno.

Berbenno, si ribalta con il furgone su una strada sterrata, muore 81enne
Il furgone finito in un dirupo a Berbenno. L’uomo alla guida, 81enne, è morto sul colpo. Mercoledì 30 luglio 2026.

Solo 24 ore fa un incidente simile nella stessa zona

Solo martedì nella stessa zona un altro incidente simile, un ragazzo di 35 anni è volato in un dirupo per 30 metri, in questo caso riportando ferite lievi.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berbenno
Disastri, Incidenti