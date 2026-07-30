Berbenno, si ribalta con il furgone su una strada sterrata, muore 81enne

Nell’eseguire la manovra, le ruote posteriori hanno perso aderenza e il furgone è caduto nel dirupo facendo un volo di diversi metri. L’81enne è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è morto sul colpo, nonostante l’intervento di un’ambulanza, di un’auto medica e dell’elisoccorso. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Zogno.