Berbenno, si ribalta con il furgone su una strada sterrata, muore 81enne
L’INCIDENTE. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.45 di mercoledì 30 luglio, in volo anche l’elisoccorso. Non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. Martedì un incidente simile nella stessa zona, un ragazzo di 35 anni in quel caso si era salvato.Lettura meno di un minuto.
Berbenno
A nulla sono valsi i soccorsi allertati alle 11.45 di mercoledì 30 luglio, un uomo di 81 anni è morto a seguito del ribaltamento di una furgone su una strada sterrata a Berbenno.
Da una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo una piccola via sterrata, una mulattiera, adiacente a via Colleoni quando ha deciso di fare in versione per tornare indietro.
Nell’eseguire la manovra, le ruote posteriori hanno perso aderenza e il furgone è caduto nel dirupo facendo un volo di diversi metri. L’81enne è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è morto sul colpo, nonostante l’intervento di un’ambulanza, di un’auto medica e dell’elisoccorso. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Zogno.
Solo 24 ore fa un incidente simile nella stessa zona
Solo martedì nella stessa zona un altro incidente simile, un ragazzo di 35 anni è volato in un dirupo per 30 metri, in questo caso riportando ferite lievi.
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