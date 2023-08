Berbenno, sospese le ricerche del villeggiante scomparso

Sospese per ora le ricerche di Carlo Meroni. Il villeggiante 87enne di Berbenno era scomparso dal paese giovedì 17 agosto. Per trovarlo si sono mobilitati vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e gli altri enti ed associazioni che nei giorni scorsi hanno partecipato con le risorse a disposizione (nuclei cinofili e droni) alle ricerche. Nessuna traccia dell’uomo è stata rilevata nell’abitato e nelle aree circostanti fino al Colle di Berbenno, dove è stato visto da alcuni testimoni.

Carlo Meroni

Le ricerche capillari fatte in questi quattro giorni dalla scomparsa di Meroni non hanno dato risultati. C’è stato pure l’appello lanciato dai vigili del fuoco agli automobilisti che sono passati in zona, nel caso che qualcuno si sia fermato per dargli un passaggio. Inoltre è stato chiesto ai proprietari di legnaie e pollai di fare verifiche negli stabili. Nei prossimi giorni i Vigili del fuoco e gli enti preposti decideranno altre eventuali modalità di ricerca.