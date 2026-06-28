Berbenno, tornano a suonare le campane di San Piro: conclusi i lavori al campanile medievale

Berbenno torna a ritrovare la sua voce più autentica: domenica 28 giugno, le campane della storica torre di San Piro hanno finalmente ripreso a suonare a festa, restituendo all’intera comunità suoi simboli più amati e suggestivi. I lavori di consolidamento e messa in sicurezza del campanile medievale — bene di inestimabile valore storico tutelato dalla Soprintendenza e censito dal Fai tra i «Luoghi del Cuore» — si sono conclusi con successo proprio in tempo per la solennità odierna.

San Piro a Berbenno

I lavori

Campanile di San Piro L’intervento, dal costo complessivo di oltre 40mila euro, è stato reso possibile grazie a una virtuosa sinergia che ha visto fare squadra la Fondazione Bergamasca, il Bim, l’energia del gruppo sportivo dei «Berbenno Runners» e le offerte dei fedeli della comunità locale; un grande sforzo collettivo che ha permesso all’impresa specializzata Invernizzi Pietro di Corna Imagna, operante sotto la guida attenta dell’architetto Marcello Sita, di rifare la caratteristica copertura in piode, restaurare l’antica struttura lignea interna, sistemare il parafulmine e rinfrescare le storiche facciate.