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Cronaca / Valle Imagna Domenica 28 Giugno 2026

Berbenno, tornano a suonare le campane di San Piro: conclusi i lavori al campanile medievale

LA CURIOSITA’. La storica torre, tutelata dalla Soprintendenza e censita dal Fai tra i «Luoghi del Cuore», è stata consolidata e messa in sicurezza grazie a un intervento da oltre 40mila euro. Domenica 28 giugno la festa con la Messa, la benedizione e i rintocchi tornati a risuonare sulla valle.

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Maria Chiara Vanotti
Maria Chiara Vanotti
Berbenno, tornano a suonare le campane di San Piro: conclusi i lavori al campanile medievale
Il dettaglio del campanile

Berbenno

Berbenno torna a ritrovare la sua voce più autentica: domenica 28 giugno, le campane della storica torre di San Piro hanno finalmente ripreso a suonare a festa, restituendo all’intera comunità suoi simboli più amati e suggestivi. I lavori di consolidamento e messa in sicurezza del campanile medievale — bene di inestimabile valore storico tutelato dalla Soprintendenza e censito dal Fai tra i «Luoghi del Cuore» — si sono conclusi con successo proprio in tempo per la solennità odierna.

Berbenno, tornano a suonare le campane di San Piro: conclusi i lavori al campanile medievale
San Piro a Berbenno

I lavori

Berbenno, tornano a suonare le campane di San Piro: conclusi i lavori al campanile medievale
Campanile di San Piro

L’intervento, dal costo complessivo di oltre 40mila euro, è stato reso possibile grazie a una virtuosa sinergia che ha visto fare squadra la Fondazione Bergamasca, il Bim, l’energia del gruppo sportivo dei «Berbenno Runners» e le offerte dei fedeli della comunità locale; un grande sforzo collettivo che ha permesso all’impresa specializzata Invernizzi Pietro di Corna Imagna, operante sotto la guida attenta dell’architetto Marcello Sita, di rifare la caratteristica copertura in piode, restaurare l’antica struttura lignea interna, sistemare il parafulmine e rinfrescare le storiche facciate.

La fine dei lavori è stata festeggiata domenica: alle ore 11 è stata celebrata la Santa Messa da Don Michele Lievore, parroco del paese, seguita dal momento della benedizione delle rinnovate campane alla presenza anche di don Nicolò Bonfanti, i cui rintocchi sono tornati a spandersi sul sagrato e sulla valle, dinanzi a molti cittadini e al sindaco Manuel Locatelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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