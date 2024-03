«Cena in Villa» per i 25 anni della Pro loco Almenno

Cena in location suggestiva a ritmo di dance music, tra Palazzo Giannina e Villa Malliana, sabato 23 marzo in occasione dei 25 anni della Pro loco Almenno che rinnoverà anche il suo Consiglio. L’appuntamento con «Cena in Villa vol.3» è previsto alle 20, ma prima alle 19 la Pro loco Almenno, formata da Anna Giacometti, Aurora Sana, Ilaria Malzanni, Stefania Bonfanti, Andrea Rotini, Simone Cornali, Giovanni Tironi, Osvaldo Locatelli, Gianpaolo Donghi e dal presidente Pietro Rota che chiamerà a raccolta i soci per l’assemblea annuale con il rinnovo delle cariche per i prossimi quattro anni.