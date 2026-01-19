Cronaca / Valle Imagna
Corna Imagna, 81enne trovato morto in casa ustionato dal fuoco della stufa
LA TRAGEDIA. Si chiamava Pietro Carminati e viveva da solo in via Regorda.
Nella mattinata di lunedì 19 gennaio i vicini, non vedendo il fumo della stufa uscire dal camino e le luci accese in casa come, invece, succedeva ogni mattina, si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi.
I vigili del fuoco di Sant’Omobono, arrivati sul posto, hanno constato che l’uomo era riverso a terra senza sensi, con ustioni su parte del corpo. I soccorritori dell’Areu ne hanno constato il decesso.
L’uomo si chiamava Pietro Carminati, aveva 81 anni e viveva solo in via Regorda a Corna Imagna. Era emigrato ed era stato muratore all’estero. Era molto conosciuto in paese. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivato anche il sindaco di Corna Imagna, Lodovico Locatelli.
La dinamica ricostruita dai carabinieri è che l’uomo, rientrato in casa la sera, stesse accendendo la stufa con la Diavolina per riscaldare la casa, quando è partita una fiammata che gli ha incendiato i vestiti. Non è certo se l’uomo sia morto per le ustioni o per infarto, comunque la cause sono state definite come accidentali e la salma è stata messa a disposizione della famiglia.
