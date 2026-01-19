Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Lunedì 19 Gennaio 2026

Corna Imagna, 81enne trovato morto in casa ustionato dal fuoco della stufa

LA TRAGEDIA. Si chiamava Pietro Carminati e viveva da solo in via Regorda.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’arrivo dell’elisoccorso a Corna Imagna dove un uomo di 81 anni, Pietro Carminati, è stato trovato morto in casa, ustionato dalle fiamme della stufa che stava accendendo
L’arrivo dell’elisoccorso a Corna Imagna dove un uomo di 81 anni, Pietro Carminati, è stato trovato morto in casa, ustionato dalle fiamme della stufa che stava accendendo

Corna Imagna

Nella mattinata di lunedì 19 gennaio i vicini, non vedendo il fumo della stufa uscire dal camino e le luci accese in casa come, invece, succedeva ogni mattina, si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco di Sant’Omobono, arrivati sul posto, hanno constato che l’uomo era riverso a terra senza sensi, con ustioni su parte del corpo. I soccorritori dell’Areu ne hanno constato il decesso.

L’uomo si chiamava Pietro Carminati, aveva 81 anni e viveva solo in via Regorda a Corna Imagna. Era emigrato ed era stato muratore all’estero. Era molto conosciuto in paese. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivato anche il sindaco di Corna Imagna, Lodovico Locatelli.

La dinamica ricostruita dai carabinieri è che l’uomo, rientrato in casa la sera, stesse accendendo la stufa con la Diavolina per riscaldare la casa, quando è partita una fiammata che gli ha incendiato i vestiti. Non è certo se l’uomo sia morto per le ustioni o per infarto, comunque la cause sono state definite come accidentali e la salma è stata messa a disposizione della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corna Imagna
Disastri, Incidenti
Incendio
Incidente (generico)
Sociale
Morte
Politica
Enti locali
Pietro Carminati
Lodovico Locatelli
Areu
vigili del fuoco