Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Due chili di hashish nel sottotetto: arrestato 20enne ad Almenno San Bartolomeo

IL FERMO. In casa oltre due chili di droga pronti per lo spaccio. L’operazione della Polizia di Stato con la Polizia Locale nel pomeriggio del 26 gennaio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La droga, i soldi e una pistola a salve sequestrati a Almenno San Salvatore, in cella un 20enne
La droga, i soldi e una pistola a salve sequestrati a Almenno San Salvatore, in cella un 20enne

Almenno San Bartolomeo

Un controllo mirato nel pomeriggio di domenica 26 gennaio ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni, residente nella Bergamasca, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra in una più ampia attività info-investigativa condotta dalla polizia di Stato di Bergamo, con il supporto della polizia Locale.

L’intervento è scattato ad Almenno San Bartolomeo, dove gli agenti in abiti civili hanno notato un ragazzo il cui comportamento ha destato sospetti. Il successivo controllo, effettuato con l’ausilio dell’unità cinofila, ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni.

Droga nel sottotetto: oltre 2 chili

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’appartamento utilizzato dal giovane, situato nelle immediate vicinanze. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto 2,2 chili di hashish occultati nell’intercapedine del sottotetto, già confezionati ed etichettati, pronti per la distribuzione sul mercato illegale.

Armi, contanti e materiale per lo spaccio

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un macchinario per il sottovuoto, uno storditore elettrico, una pistola a salve replica Beretta priva del tappo rosso e 1.250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, cittadino italiano classe 2004, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Almenno San Bartolomeo
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
giovane di 20 anni
Polizia di Stato
Polizia Locale