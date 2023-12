Fondazione Lemine tiene a battesimo il patto per il rilancio del Romanico

Far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e culturale del Romanico Italiano. Questo quanto si propongono la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, la Fondazione siciliana Le Vie dei Tesori e la Fondazione Lemine, con il protocollo d’intesa firmato sabato 2 dicembre durante l’incontro «Italia Romanica: Prospettive per una rete nazionale», tenutosi ad Almenno San Bartolomeo, nell’Auditorium Fondazione Lemine. Un protocollo che stabilisce una collaborazione per organizzare nuove edizioni dell’evento culturale «Italia Romanica», il festival dedicato all’arte e all’architettura del Medioevo italiano. Hanno firmato il presidente Gianbattista Brioschi, Antonello Figus per la fondazione della Sardegna e Marco Coico per la fondazione siciliana.