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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 21 Settembre 2026

Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta

VIABILITÀ. La massa di detriti si era staccata nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono subito cominciati i lavori per ripristinare la circolazione.

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Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta
I lavori sulla strada provinciale 17 a Berbenno per liberare la carreggiata dai detriti di una frana caduta nella notte. La riapertura alle 15 di lunedì 21 settembre

Berbenno

La frana che ha provocato la chiusura della strada provinciale 17 a Berbenno, è già stata quasi completamente rimossa dalla sede stradale. La circolazione veicolare è stata ripristinata dalle 15 di lunedì 21 settembre.

Lo smottamento si è verificato intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza della frazione di Ponte Giurino, dopo il bivio per Ceresola. Massi e detriti hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito.

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Dopo aver liberato la carreggiata verranno posizionati blocchi di cemento da un metro per contenere il materiale che potrebbe eventualmente ancora scaricare nei prossimi giorni.

Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta
La strada provinciale 17 a Berbenno chiusa per frana lunedì 21 settembre
Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta
La frana caduta nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre in località ponte Giurino sulla strada provinciale 17 a Berbenno

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