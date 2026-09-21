Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta
VIABILITÀ. La massa di detriti si era staccata nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono subito cominciati i lavori per ripristinare la circolazione.Lettura meno di un minuto.
Berbenno
La frana che ha provocato la chiusura della strada provinciale 17 a Berbenno, è già stata quasi completamente rimossa dalla sede stradale. La circolazione veicolare è stata ripristinata dalle 15 di lunedì 21 settembre.
Lo smottamento si è verificato intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza della frazione di Ponte Giurino, dopo il bivio per Ceresola. Massi e detriti hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito.
Dopo aver liberato la carreggiata verranno posizionati blocchi di cemento da un metro per contenere il materiale che potrebbe eventualmente ancora scaricare nei prossimi giorni.
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