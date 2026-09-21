Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada riaperta

La frana che ha provocato la chiusura della strada provinciale 17 a Berbenno , è già stata quasi completamente rimossa dalla sede stradale. La circolazione veicolare è stata ripristinata dalle 15 di lunedì 21 settembre .

Lo smottamento si è verificato intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza della frazione di Ponte Giurino, dopo il bivio per Ceresola. Massi e detriti hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito.