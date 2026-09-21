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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 21 Settembre 2026

Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada chiusa a Ponte Giurino

LA SEGNALAZIONE. Lo smottamento si è verificato nella notte tra domenica e lunedì 21 settembre, dopo il bivio per Ceresola. Dalle 7.30 iniziano i lavori di disgaggio e ripristino della carreggiata.

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Redazione Web
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Frana sulla provinciale 17 a Berbenno: strada chiusa a Ponte Giurino
La strada colpita dallo smottamento, nell’immagine pubblicata dal Comune di Berbenno su Fb

Berbenno

Una frana ha provocato la chiusura della strada provinciale 17 a Berbenno. Lo smottamento si è verificato intorno alle 00.30 di lunedì 21 settembre, all’altezza della frazione di Ponte Giurino, dopo il bivio per Ceresola. Massi e detriti hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito.

Il sindaco, informato dell’accaduto, ha raggiunto il luogo insieme ai tecnici della Provincia, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dopo il sopralluogo è stata disposta, per ragioni di sicurezza, la chiusura del tratto interessato.

Lavori in corso e percorsi alternativi

Secondo quanto comunicato dal Comune di Berbenno, dalle 7.30 di lunedì dovrebbero iniziare le operazioni di disgaggio e ripristino della carreggiata.

In attesa della riapertura, agli automobilisti viene consigliato di utilizzare i percorsi alternativi attraverso la Val Brembilla e Selino Alto. «Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la collaborazione», si legge nella comunicazione dell’amministrazione comunale sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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