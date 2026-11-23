Lo sfregio scoperto sabato 21 novembre ai Tre Faggi, a Fuipiano Valle Imagna, ha ferito tutta la valle: la statua della Madonnina ridotta in frantumi, il volto staccato, la base danneggiata e la cassetta delle offerte ancora una volta forzata.

Eppure, a poche ore di distanza, allo sconforto ha risposto una straordinaria ondata di affetto. Gli alpini e i custodi della località sono stati infatti raggiunti da decine di messaggi di vicinanza e incoraggiamento, arrivati non solo dalla Valle Imagna ma da tanti appassionati di montagna che in quella piccola cappelletta riconoscono un pezzo della propria storia.

Una solidarietà che non si è fermata alle parole, trasformandosi subito in aiuto concreto. A raccogliere i frammenti e a mettersi immediatamente all’opera è stato Pietro Invernizzi, stimato maestro della pietra di Corna Imagna e storico amico delle penne nere locali. Mentre in laboratorio si procede a ritmo serrato per il recupero della statua sacra, all’orizzonte c’è già una data per celebrare il ritorno alla normalità: sabato 2 gennaio 2027, in occasione della tradizionale Messa di inizio anno ai Tre Faggi, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Madonnina restaurata.

L’artigiano al lavoro La statua vandalizzata L’artigiano al lavoro