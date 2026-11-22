Nella giornata di sabato 21 novembre, ignoti hanno preso di mira uno dei luoghi simbolici più amati da chi vive e frequenta le montagne bergamasche: la Madonnina dei Tre Faggi, nel territorio di Fuipiano Valle Imagna, è stata vandalizzata e rotta in più parti. Durante il sopralluogo è inoltre emersa l’ennesima effrazione ai danni della cassetta delle offerte, un dettaglio che rafforza l’ipotesi del gesto doloso e lascia poco spazio all’indifferenza.

La statua distrutta Il gancio vandalizzato dove era attaccata la statua

La statua è stata spaccata in più porzioni, con il volto staccato dal corpo e la base pesantemente compromessa. «Per generazioni quell’immagine sacra ha accompagnato il cammino di escursionisti e famiglie, rappresentando non solo un punto devozionale, ma un presidio affettivo legato all’identità del territorio, recuperato negli anni grazie all’impegno e alla fatica di noi penne nere», spiegano gli alpini.

I resti della statua sono già stati raccolti e messi al sicuro per valutare, nei prossimi giorni, un eventuale restauro «Vedere vanificato e calpestato un lavoro fatto con discrezione e dedizione fa male a chi considera quei sentieri parte della propria storia» commenta con amarezza Carlo Manzinali, alpino e volontario ai Tre Faggi. I resti della statua sono già stati raccolti e messi al sicuro per valutare, nei prossimi giorni, un eventuale restauro. «Nonostante il colpo incassato, non ci voltiamo dall’altra parte e restiamo un punto fermo sul territorio – aggiunge Manzinali, lanciando un appello –. I Tre Faggi hanno bisogno di tutela, rispetto e attenzione concreta, non di nuovi atti di vandalismo».

La condanna del sindaco