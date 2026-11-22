Atto vandalico a Fuipiano: distrutta la Madonnina dei Tre Faggi - Foto
IL CASO. Un colpo al cuore per tutta la Valle Imagna: distrutta la Madonnina dei Tre Faggi e forzata anche la cassetta delle offerte.Lettura 1 min.
Fuipiano Valle Imagna
Nella giornata di sabato 21 novembre, ignoti hanno preso di mira uno dei luoghi simbolici più amati da chi vive e frequenta le montagne bergamasche: la Madonnina dei Tre Faggi, nel territorio di Fuipiano Valle Imagna, è stata vandalizzata e rotta in più parti. Durante il sopralluogo è inoltre emersa l’ennesima effrazione ai danni della cassetta delle offerte, un dettaglio che rafforza l’ipotesi del gesto doloso e lascia poco spazio all’indifferenza.
La statua è stata spaccata in più porzioni, con il volto staccato dal corpo e la base pesantemente compromessa. «Per generazioni quell’immagine sacra ha accompagnato il cammino di escursionisti e famiglie, rappresentando non solo un punto devozionale, ma un presidio affettivo legato all’identità del territorio, recuperato negli anni grazie all’impegno e alla fatica di noi penne nere», spiegano gli alpini.
I resti della statua sono già stati raccolti e messi al sicuro per valutare, nei prossimi giorni, un eventuale restauro
«Vedere vanificato e calpestato un lavoro fatto con discrezione e dedizione fa male a chi considera quei sentieri parte della propria storia» commenta con amarezza Carlo Manzinali, alpino e volontario ai Tre Faggi. I resti della statua sono già stati raccolti e messi al sicuro per valutare, nei prossimi giorni, un eventuale restauro. «Nonostante il colpo incassato, non ci voltiamo dall’altra parte e restiamo un punto fermo sul territorio – aggiunge Manzinali, lanciando un appello –. I Tre Faggi hanno bisogno di tutela, rispetto e attenzione concreta, non di nuovi atti di vandalismo».
La condanna del sindaco
Dura anche la condanna dell’amministrazione comunale, dichiara il sindaco di Fuipiano, Luigi Elena: «Si è ripetuto un gesto irresponsabile da stigmatizzare sotto ogni profilo, che colpisce contemporaneamente la sfera religiosa, il patrimonio culturale, i volontari e il senso di appartenenza di una comunità. L’immagine di quella Madonnina frantumata fa comprendere a quanto può arrivare la violenza che non ha rispetto alcuno».
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