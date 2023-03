Il raggio equinoziale impreziosisce il gioiello di San Tomé

Osservare il raggio solare nella rotonda di San Tomè in occasione del tramonto equinoziale. Questo il particolare fenomeno luminoso che si verifica nei giorni dell’equinozio primaverile e a cui si potrà assistere sabato 18 marzo durante la visita alla chiesa di San Tomè organizzata dalla Fondazione Lemine proprio per assistere all’«arrivo» del raggio equinoziale . Un particolare fenomeno luminoso che è reso possibile dalla posizione in cui è costruita la chiesa e dalle modalità in cui è stata realizzata la stessa.