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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 16 Novembre 2026

Incendio in un capannone a Palazzago, nessun ferito

IL ROGO. Le fiamme sarebbero partite da un macchinario e avrebbero danneggiato anche la copertura della struttura.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Incendio in un capannone a Palazzago, nessun ferito
Diverse ambulanze inviate sul luogo dell’incendio a Palazzago

Palazzago

Incendio nel pomeriggio di lunedì 16 novembre a Palazzago, in un capannone di un’azienda in via Briantea. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un macchinario di grosse dimensioni per lo stampaggio di laminati, che si sarebbe surriscaldato.

Incendio in un capannone a Palazzago, nessun ferito
Tre automediche e decine di soccorritori a Palazzago
Incendio in un capannone a Palazzago, nessun ferito
Sul posto anche i carabinieri

I circa trenta operai presenti sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito. L’incendio, che ha causato danni al macchinario e alla copertura del capannone, è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con squadre da Zogno, Dalmine, Medolago e Gazzaniga, e con l’autoscala da Bergamo. Sul posto sono state inviate anche diverse ambulanze e tre automediche, ma fortunatamente nessuno dei presenti ha rimediato conseguenze.

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