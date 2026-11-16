Incendio in un capannone a Palazzago, nessun ferito

I circa trenta operai presenti sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito. L’incendio, che ha causato danni al macchinario e alla copertura del capannone, è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con squadre da Zogno, Dalmine, Medolago e Gazzaniga, e con l’autoscala da Bergamo. Sul posto sono state inviate anche diverse ambulanze e tre automediche, ma fortunatamente nessuno dei presenti ha rimediato conseguenze.