La Valle Imagna piange Lino Brumana, storico medico di famiglia con l’Atalanta nel cuore

È morto nel primo pomeriggio di sabato 28 gennaio Lino Brumana, 69 anni, medico di famiglia da circa otto lustri in Valle Imagna. Oltre ad essere molto amato dai pazienti per l’ammirevole disponibilità e competenza scientifica, era puntualmente attivo nelle attività istituzionali, sociali e benefiche del territorio. Inoltre era presidente e fondatore della sezione di Costa Imagna del Club Amici dell’Atalanta «Glenn Stromberg». Per i suoi pazienti il «dottore» era sempre reperibile giorno e notte di ogni giorno della settimana. Con tutti manteneva un rapporto umano che sconfinava da quello dettato dalla professione medica.