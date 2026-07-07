L’addio a Flavio Bettineschi: «Ora ha raggiunto la cima più alta»

«Flavio, che era un cuore unico con la montagna, ha scalato ora la vetta più faticosa, raggiungendo la cima più alta, quella del Signore». È con queste commoventi parole di don Mario Rosa che la comunità ha salutato Flavio Bettineschi. La chiesa parrocchiale di Almenno San Salvatore era gremita nella mattinata di martedì 7 luglio per l’ultimo commosso saluto. Bettineschi risiedeva da molti anni in paese, anche se le sue radici affondavano a Colere, nella Val di Scalve, dov’era nato.