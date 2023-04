L’addio ad Andrea: «Con l’ultimo dono ha dato ad altre persone la possibilità di vivere»

«Mettiamo il nostro fratello Andrea nelle mani di Gesù, l’unico capace di far risorgere. Non lo consegniamo a una tristezza, a una solitudine, ma lo consegniamo a un abbraccio, che è un abbraccio di Dio». Così don Michele Lievore, parroco di Berbenno, nella mattina del 3 aprile, durante l’omelia funebre per Andrea Salvi, il 35enne di Piazzasco di Berbenno, morto giovedì 30 marzo dopo essere stato trovato a terra sulle scale di casa lunedì scorso, caduto per un malore . Gremita la parrocchiale di Berbenno per l’addio al giovane, operaio, grande tifoso dell’Atalanta.