Caduta fatale sulle scale di casa, si spegne a 34 anni: donati gli organi

La comunità di Berbenno piange l’improvvisa scomparsa di Andrea Salvi, un operaio metalmeccanico di 34 anni conosciuto in paese con il soprannome di Pippo. Il giovane berbennese lunedì sera è rimasto vittima di una caduta accidentale all’entrata della abitazione, in località Piazzasco. Da quanto si appreso dai familiari, Andrea in serata stava rientrando a casa e mentre si accingeva a salire le scale per raggiungere l’abitazione della mamma, al primo piano, è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio. È caduto a terra e ha perso i sensi. È stata proprio la madre, che lo stava aspettando, la prima a soccorrerlo: ha allertato subito il 112.