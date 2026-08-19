Pamela Genini, il 23 agosto avrebbe compiuto 30 anni: una messa alla Cornabusa per ricordarla
IL RICORDO. La famiglia organizza una funzione domenica 23 agosto alle 11 al santuario di Sant’Omobono Terme. Pamela Genini, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano il 14 ottobre 2025.Lettura meno di un minuto.
Il prossimo 23 agosto Pamela Genini avrebbe compiuto trent’anni. Per ricordarla nel giorno del suo compleanno, la famiglia ha organizzato una funzione al santuario della Cornabusa, in programma domenica 23 agosto alle 11 a Sant’Omobono Terme. La donna, originaria di Strozza, è stata uccisa a coltellate da Gianluca Soncin, ora in arresto e a processo per femminicidio, avvenuto il 14 ottobre 2025, nella casa della ragazza, in via Iglesias a Milano, quartiere Gorla.
«La partecipazione di chi le voleva bene e di chi ha iniziato a volergliene, sarà una presenza gradita», ha detto la madre di Pamela, Una Smirnova, le cui parole vengono riportate da Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne, che sostiene la famiglia Genini. Il ricordo di Pamela passerà anche dalle parole della sorella, raccolte in un video che Scarpetta Rossa diffonderà domenica mattina sui propri canali social.
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