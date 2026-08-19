Pamela Genini, il 23 agosto avrebbe compiuto 30 anni: una messa alla Cornabusa per ricordarla

Il prossimo 23 agosto Pamela Genini avrebbe compiuto trent’anni. Per ricordarla nel giorno del suo compleanno, la famiglia ha organizzato una funzione al santuario della Cornabusa, in programma domenica 23 agosto alle 11 a Sant’Omobono Terme. La donna, originaria di Strozza, è stata uccisa a coltellate da Gianluca Soncin, ora in arresto e a processo per femminicidio, avvenuto il 14 ottobre 2025, nella casa della ragazza, in via Iglesias a Milano, quartiere Gorla.