Picnic condiviso per la Pasquetta a San Tomè

La giornata di Pasquetta tutti insieme con un pic nic condiviso in mezzo alla natura. L a Proloco Almenno propone lunedì 10 aprile una giornata in allegria nelle aree verdi che circondano il tempio di San Tomè. Il ritrovo è dalle 11,45 alle 12,45: alle 13 avrà inizio il picnic condiviso. Ogni partecipante potrà portare i suoi piatti mentre l’organizzazione fornirà acqua, vino , dolce, caffè, coperto usa getta e tavoli. Nel pomeriggio la festa continuerà con la caccia agli ovetti e il truccabimbi con animazione, fino alle 18 quando verrà celebrata una Messa a San Tomè . In caso di pioggia l’evento è confermato e si svolgerà agli stessi orari al campo scuola alpini in via Campino ad Almenno San Bartolomeo. L’iscrizioni al picnic è obbligatoria (12 euro a persona, 25 euro due adulti e due bambini, 5 euro per ragazzi fino a 15 anni) e deve pervenire entro martedì 4 aprile . Iscrizioni alla Tabaccheria Viscardi nel centro commerciale La Fornace oppure scrivendo a [email protected]