Rota Imagna, cade mentre è in cerca di funghi: 25enne con gravi ferite
I SOCCORSI. Caduta per qualche metro, la giovane ha rimediato traumi alle costole e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente domenica 6 settembre.Lettura meno di un minuto.
Rota Imagna
Soccorsi in azione a Rota Imagna, in via Tomba dei Polacchi, per una ragazza di 25 anni ferita gravemente a causa di una caduta durante un’escursione in cerca di funghi, a Ca’ Brignoli.
Traumi alle costole e al bacino
L’allarme è scattato in codice rosso domenica 6 settembre: secondo le primissime ricostruzioni, la giovane sarebbe scivolata nel tentativo di raccogliere un fungo, cadendo per qualche metro e procurandosi traumi alle costole e al bacino. Medicata sul posto, non sarebbe in pericolo di vita.
Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i tecnici del soccorso alpino, in attesa dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA