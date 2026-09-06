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Cronaca / Valle Imagna Domenica 06 Settembre 2026

Rota Imagna, cade mentre è in cerca di funghi: 25enne con gravi ferite

I SOCCORSI. Caduta per qualche metro, la giovane ha rimediato traumi alle costole e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente domenica 6 settembre.

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Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore

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Rota Imagna, cade mentre è in cerca di funghi: 25enne con gravi ferite
Sul posto un’ambulanza, un’automedica e il soccorso alpino

Rota Imagna

Soccorsi in azione a Rota Imagna, in via Tomba dei Polacchi, per una ragazza di 25 anni ferita gravemente a causa di una caduta durante un’escursione in cerca di funghi, a Ca’ Brignoli.

Traumi alle costole e al bacino

L’allarme è scattato in codice rosso domenica 6 settembre: secondo le primissime ricostruzioni, la giovane sarebbe scivolata nel tentativo di raccogliere un fungo, cadendo per qualche metro e procurandosi traumi alle costole e al bacino. Medicata sul posto, non sarebbe in pericolo di vita.

Rota Imagna, cade mentre è in cerca di funghi: 25enne con gravi ferite
I soccorsi a Rota Imagna

Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i tecnici del soccorso alpino, in attesa dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

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