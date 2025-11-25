Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Martedì 25 Novembre 2025

Strozza, fiaccolata per Pamela Genini. La mamma guida il corteo del ricordo

L’INIZIATIVA. Un cammino silenzioso tra luci, letture e momenti di raccoglimento: «Bisogna agire tutto l’anno».

Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti
Collaboratore
A Strozza la fiaccolata in ricordo di Pamela Genini
A Strozza la fiaccolata in ricordo di Pamela Genini
(Foto di Colleoni)

Strozza

Nella serata di martedì 25 novembre, la comunità di Strozza si è riunita per ricordare Pamela Genini, la giovane originaria della Valle Imagna uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex compagno.

Uno dei momenti di riflessione e raccoglimento
Uno dei momenti di riflessione e raccoglimento
(Foto di Colleoni)

La fiaccolata a Strozza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata organizzata una fiaccolata silenziosa che dal sagrato della chiesa ha percorso il centro tra luci, letture e momenti di raccoglimento. A guidare il corteo, con grande emozione, c’era la mamma di Pamela, Una, circondata da tantissime persone accorse per testimoniare affetto e vicinanza. Presenti il parroco don Luigi Carminati, i rappresentanti di ambito della Valle Imagna e della Valle Brembana, diversi sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali.

La mamma di Pamela, con la giacca bianca al centro della foto, con il compagno
La mamma di Pamela, con la giacca bianca al centro della foto, con il compagno
(Foto di Colleoni)

«Non basta ricordare: bisogna agire tutto l’anno», ha sottolineato Gianbattista Brioschi, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asst Papa Giovanni XXIII, rimarcando l’importanza dell’ascolto e dei percorsi di prevenzione. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Strozza con il Centro antiviolenza Penelope e gli ambiti territoriali delle due valli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strozza
Milano
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
famiglia
Pamela Genini
don Luigi Carminati
Gianbattista Brioschi
Comune di Strozza
Centro antiviolenza Penelope
ASST Papa Giovanni XXIII