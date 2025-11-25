Strozza, fiaccolata per Pamela Genini. La mamma guida il corteo del ricordo

La fiaccolata a Strozza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata organizzata una fiaccolata silenziosa che dal sagrato della chiesa ha percorso il centro tra luci, letture e momenti di raccoglimento. A guidare il corteo, con grande emozione, c’era la mamma di Pamela, Una, circondata da tantissime persone accorse per testimoniare affetto e vicinanza. Presenti il parroco don Luigi Carminati, i rappresentanti di ambito della Valle Imagna e della Valle Brembana, diversi sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali.