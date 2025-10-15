Accoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca

Avrebbero litigato nella casa dove vivano: un litigio molto violento culminato in un accoltellamento sul terrazzo. È stato fermato nella notte per omicidio aggravato su ordine del pm, l’uomo che martedì sera intorno alle 22 ha ucciso a coltellate Pamela Genini, 29 anni in un appartamento del quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano.

L’uomo, 52 anni e compagno della donna pare da pochi mesi, ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola ma non sarebbe in pericolo di vita in ospedale. Durante un litigio, il 52enne ha trascinato la 29enne sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate perché sembra che la donna volesse lasciarlo.

Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice di un brand di bikini, dalle informazioni raccolte è originaria di Strozza, della frazione Mezzasco.

Polizia di stato e scientifica sul luogo del delitto

(Foto di Ansa) A dare l’allarme sono stati i vicini della vittima che nella tarda serata l’hanno sentita urlare disperatamente mentre l’uomo le stava infliggendo diversi fendenti sul terrazzo dell’appartamento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, chiamati dai vicini, hanno sfondato la porta dell’appartamento ma non sono riusciti a salvare Pamela. «Lei gridava aiuto dal terrazzo» avrebbero raccontato dei vicini di casa.

Il cinquantaduenne si è poi ferito con due coltellate alla gola: soccorso, è stato portato in ospedale, dove è stato interrogato a notte fonda dagli investigatori e dalla pm di turno, Alessia Menegazzo, che ne ha disposto l’arresto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

(Foto di Ansa) Gli agenti avrebbero anche ascoltato in strada l’ex fidanzato della ventinovenne. «So che lei voleva liberarsi di lui - le sue parole -. Lo voleva lasciare». Poco prima del femminicidio, la donna gli aveva telefonato per chiedergli aiuto.