Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Accoltellata dopo una lite a Milano, muore 29enne bergamasca

IL FEMMINICIDIO. Paola Genini, della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno, arrestato poco dopo. L’omicidio sul terrazzo di casa.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Polizia scientifica sul luogo del delitto a Milano: qui è stata uccisa una donna di 29 anni
Polizia scientifica sul luogo del delitto a Milano: qui è stata uccisa una donna di 29 anni
(Foto di Ansa)

Milano

Avrebbero litigato nella casa dove vivano: un litigio molto violento culminato in un accoltellamento sul terrazzo. È stato fermato nella notte per omicidio aggravato su ordine del pm, l’uomo che martedì sera intorno alle 22 ha ucciso a coltellate Pamela Genini, 29 anni in un appartamento del quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano.

L’uomo, 52 anni e compagno della donna pare da pochi mesi, ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola ma non sarebbe in pericolo di vita in ospedale. Durante un litigio, il 52enne ha trascinato la 29enne sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate perché sembra che la donna volesse lasciarlo.

Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice di un brand di bikini, dalle informazioni raccolte è originaria di Strozza, della frazione Mezzasco.

Polizia di stato e scientifica sul luogo del delitto
Polizia di stato e scientifica sul luogo del delitto
(Foto di Ansa)

A dare l’allarme sono stati i vicini della vittima che nella tarda serata l’hanno sentita urlare disperatamente mentre l’uomo le stava infliggendo diversi fendenti sul terrazzo dell’appartamento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, chiamati dai vicini, hanno sfondato la porta dell’appartamento ma non sono riusciti a salvare Pamela. «Lei gridava aiuto dal terrazzo» avrebbero raccontato dei vicini di casa.

Il cinquantaduenne si è poi ferito con due coltellate alla gola: soccorso, è stato portato in ospedale, dove è stato interrogato a notte fonda dagli investigatori e dalla pm di turno, Alessia Menegazzo, che ne ha disposto l’arresto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Polizia di stato e scientifica sul luogo del delitto
Polizia di stato e scientifica sul luogo del delitto
(Foto di Ansa)

Gli agenti avrebbero anche ascoltato in strada l’ex fidanzato della ventinovenne. «So che lei voleva liberarsi di lui - le sue parole -. Lo voleva lasciare». Poco prima del femminicidio, la donna gli aveva telefonato per chiedergli aiuto.

I genitori di Pamela sono arrivati in via Iglesias senza dire una parola: sguardo perso e pieni di dolore sono andati via dopo poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano
Strozza
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Ansa