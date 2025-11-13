Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Giovedì 13 Novembre 2025

Strozza ricorda Pamela Genini con una fiaccolata contro la violenza di genere

L’INIZIATIVA. Una fiaccolata silenziosa, accompagnata da momenti di lettura e riflessione.

Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti
Collaboratore

Strozza

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la comunità di Strozza si riunirà per ricordare Pamela Genini, la giovane originaria della Valle Imagna uccisa a Milano lo scorso ottobre.

Una fiaccolata silenziosa

L’incontro è fissato per le 20,30 sul sagrato della chiesa parrocchiale. Da lì partirà una fiaccolata silenziosa, accompagnata da momenti di lettura e riflessione dedicati alla memoria di Pamela e a tutte le vittime di violenza di genere.

La fiaccolata è in programma martedì 25 novembre alle 20,30
La fiaccolata è in programma martedì 25 novembre alle 20,30

L’iniziativa è promossa dal Comune di Strozza, dal Centro antiviolenza Penelope, dall’Ambito Valle Brembana e dall’Ambito Territoriale Valle Imagna-Villa d’Almè, con l’obiettivo di trasformare il dolore in un segno concreto di solidarietà e consapevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

