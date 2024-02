Uno dei tre faggi di Fuipiano si spezza sotto il peso della neve

Alla fine anche uno dei tre plurisecolari faggi di Fuipiano Imagna ha ceduto sotto il peso della neve. E probabilmente anche sotto il peso di qualche «acciacco» dovuto proprio all’età. I tre faggi di Fuipiano, in Valle Imagna, a 1.399 metri di quota, al confine con la Val Brembilla, dichiarati «Alberi monumentali» da Regione Lombardia, hanno almeno due secoli. Caratterizzati da una forma molto elegante, si intrecciano tra loro e sembrano un unico esemplare.

«Già vent’anni fa il faggio più verso la Val Brembilla – ricorda – fu oggetto di un vandalismo: venne in parte bruciato. Pochi anni fa, invece, dopo una perizia di un agronomo della Comunità montana, ci si accorse che parte dell’albero si stava deteriorando. Cosa che era visibile a vista d’occhio».

Sabato la brutta sorpresa. «I trenta centimetri di neve caduti sul ramo centrale – continua Manzinali – l’hanno spezzato facendolo cadere su quello sottostante, che si è rotto. Ora i due grossi rami sono a terra e il faggio è come se fosse dimezzato. Nei prossimi giorni, comunque, la Forestale dovrebbe fare un sopralluogo per capire come intervenire».