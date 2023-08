Villa Ortensie cerca acquirenti: l’ex spa termale in vendita per 7,5 milioni di euro

Villa Ortensie, la storica spa termale e beauty farm fondata da Angelo Bonomelli è in vendita. Per 7,5 milioni di euro. Ma il sogno di Bonomelli era di poter ripartire, di riattivare quella che da sempre era una sua «creatura», voluta, amata e che, a 80 anni di età, avrebbe voluto rilanciare ancora in grande stile. Poi la scomparsa: Angelo Bonomelli trovato morto, in un parcheggio di Entratico, nel suo suv, dopo essere stato narcotizzato. Quel progetto, quel sogno si è è bruscamente interrotto. Ora i figli, titolari dell’impresa di onoranze funebri che fu del padre, a Trescore sono alla ricerca di chi possa proseguire nel progetto del padre.