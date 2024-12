A Clusone Santa Lucia raccoglie «stelle» per restaurare l’altare

Ai piedi dell’altare dedicato a Santa Lucia nella chiesa del Paradiso di Clusone, accanto ai desideri dei bimbi che hanno lasciato le loro letterine in un grande cesto e vicino ai doni per i meno fortunati, c’è un grande pannello che pian piano si riempirà di stelle, per finanziare il restauro dell’altare e del dipinto dedicato alla santa tanto amata dai bimbi. «Una stella per Santa Lucia» è il nome del progetto che accompagna la comunità clusonese nella raccolta fondi. E in queste settimane, in avvicinamento al 13 dicembre, la parrocchia di Clusone ha coinvolto anche bambini e ragazzi con alcune attività. I giovanissimi hanno condiviso dei pomeriggi in oratorio con laboratori, anche culinari, in cui hanno preparato i biscotti e alcune piccole creazioni per raccogliere donazioni proprio per l’altare che sarà restaurato dalla prossima primavera.