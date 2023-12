A Leffe l’ultimo saluto al 59enne caduto mentre potava un albero

La salma di Marcello Moro, 59 anni, morto tragicamente giovedì pomeriggio a Cazzano Sant’Andrea è stata composta nella casa parrocchiale di Leffe, in via San Martino, accanto alla parrocchiale dove sabato 23 dicembre alle 10,30, saranno celebrati i funerali. L’uomo, che lavorava come rivenditore di sigarette elettroniche, era originario di Leffe ma da fine 2020 aveva preso residenza a Cazzano Sant’Andrea, nell’abitazione dove è accaduto il tragico incidente, in via San Lorenzo, zona di confine con il comune di Gandino.