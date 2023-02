A Selvino una minimarcia con i colori del Carnevale

L’altopiano di Selvino si sta preparando ad un fine settimana di grande festa: sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio è in programma la quarta edizione della Minimarcia organizzata dagli «Amici di Berto» in occasione del carnevale ambrosiano. Gli organizzatori, capitanati come sempre dal patron Angelo Bertocchi, hanno deciso anche questa volta di spostare la festa qualche giorno più avanti rispetto al carnevale romano , così da poter accogliere quei gruppi e quei carri che lo scorso fine settimana hanno sfilato nei propri paesi. Anche quest’anno gli «Amici di Berto» hanno deciso di rendere la partecipazione completamente gratuita a chiunque e ancora attendono chi vorrà unirsi per questo grande evento dell’altopiano.