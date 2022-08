ABC, Alzano Bellissima Città si presenta: arte, architettura, fede e natura

Alzano Bellissima Città: è stato presentato ufficialmente il logo e il titolo del progetto a cui l’Amministrazione comunale sta lavorando da tempo, in sinergia con numerosi enti del territorio, in vista del 2023. Un progetto di ampio orizzonte, dentro cui si collocheranno numerose iniziative di carattere culturale. «Siamo partiti da due eventi particolari che riguardano Bergamo - spiega il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi -. Nel 2022 Bergamo è capitale italiana del volontariato e nel 2023 capitale della cultura. È una bella occasione per ricucire la comunità tramite l’impegno del volontariato, nella speranza di ripartire dopo la pandemia ».