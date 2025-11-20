Accoltellamento a Oneta, arrestato 49enne

Secondo quanto accertato dai militari i due uomini avevano litigato per futili motivi. L’arrestato ha impugnato un coltello e ha colpito il giovane amico: infatti, dagli accertamenti, è emerso che la vittima la serata del 18 novembre scorso era stata ospitata all’interno dell’abitazione del suo aggressore con il quale, verso le ore 22, aveva avuto un diverbio determinato dal comportamento aggressivo del 49enne dovuto ad abuso di alcolici: nel tentativo di allontanarsi dall’abitazione, la vittima veniva minacciata e successivamente aggredita con un coltello da cucina.