Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 20 Novembre 2025
Oneta, lite con il coltello: ferito un ventunenne
L’AGGRESSIONE. Attimi di paura attorno alle 22,30 di martedì sera a Oneta, in un parcheggio di via San Frassino: due ragazzi sono venuti alle mani e a un certo punto è spuntato anche un coltello.
Uno dei litiganti è stato raggiunto da un fendente, che lo ha ferito a un avambraccio: si tratta di un ragazzo extracomunitario di 21 anni. L’allarme è scattato attorno alle 22,30, quando è stato chiesto l’intervento del 118. In via San Frassino sono giunte un’automedica e un’ambulanza del Corpo volontari Presolana.
Il ventunenne è stato medicato sul posto e poi trasferito all’ospedale di Piario. L’aggressore è scappato poco dopo la lite, ma da indiscrezioni sembra sia stato poi identificato: fino a mercoledì sera erano ancora in corso le indagini. Sembra che all’origine della violenta lite ci potessero essere questioni legate allo spaccio di stupefacenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA