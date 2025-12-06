Cronaca / Valle Seriana
Addio a Lorenzo Corna, una vita dedicata
ad aiutare gli altri
IL LUTTO. Fare volontariato non è stata solo una scelta ma una vocazione per Lorenzo Corna fino a quando la malattia non l’ha costretto a rinunciare anche alle piccole incombenze.
Villa di Serio
Villa di Serio l’annuncio della sua morte, avvenuta il 3 dicembre, ha destato profondo cordoglio nella comunità soprattutto tra gli amministratori comunali, le associazioni e gli enti del paese. Lorenzo Corna, classe 1942, figura molto conosciuta per l’assiduo impegno di volontario e per idee e proposte mirate alla salvaguardia del territorio, è stato socio fondatore della Protezione civile di Villa di Serio nel 1998. A lui si deve la realizzazione del parco cinofilo sulla riva del Serio. È stato anche protagonista del docufilm «Via Antiqua» del regista Paolo Trivella, documentario sulla storia e le origini di Villa di Serio.
«Si è spenta una voce di Via Antiqua – ricorda con rammarico il regista –, avevo contattato Lorenzo perché avrebbe potuto raccontare come la Protezione civile era diventata parte attiva per la sopravvivenza della Carrezzola, sentiero della nostra collina. Così il giorno delle riprese Lorenzo era emozionato. Indossava per la prima volta la nuova divisa della Protezione civile messa a disposizione dal Comune. Nella sua testimonianza raccontò della sua esperienza partita nel 1998 con la fondazione del gruppo villese di Protezione civile e che gli Amici del Sentiero con Camillo Corti affidarono alla Protezione civile la custodia e la manutenzione dello storico sentiero che collega Villa di Serio alla Val Cavallina».
Anche il sindaco Mario Morotti ricorda l’impegno solidale di Lorenzo Corna. «Mario si è speso per la comunità fino a pochi mesi fa, quando, nonostante non si sentisse più di affrontare lavori faticosi, si era reso disponibile per il servizio del Piedibus per accompagnare in sicurezza gli alunni a scuola».
I funerali saranno celebrati sabato 6 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Villa di Serio.
