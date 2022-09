Addio al segretario dell’Ic di Gandino: «Professionista puntuale e accogliente»

Nella notte tra sabato e domenica, per un malore improvviso, è morto nella sua casa di Albino Giuseppe Bagnato, segretario dell’Istituto comprensivo di Gandino: aveva 59 anni. Occupato in terra gandinese da due anni, è ricordato anche per essere stato, per lungo tempo, alla direzione didattica di Albino (ora Istituto comprensivo).