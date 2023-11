Addio alla storica maestra Sandra, in cattedra a Vertova per 25 anni

Si è spenta lunedì sera, all’età di 97 anni all’ospedale di Alzano Lombardo, dove era stata ricoverata per alcuni problemi cardiaci, Sandra Pelliccioli. Storica maestra di scuola elementare, ha insegnato per 25 anni a Vertova, lasciando un ricordo indelebile nelle tante generazioni di alunni e alunne che l’hanno avuta come insegnante nella scuola della frazione di Semonte, dove era titolare. I funerali saranno celebrati a Seriate, suo paese di residenza, venerdì mattina alle 10. La salma è stata composta nella casa del commiato in via Nazionale 22, sempre a Seriate.

Sandra Pelliccioli, che non ha avuto figli suoi, era una persona molto energica e dinamica, dai molteplici interessi. Oltre all’attività professionale, appunto, come insegnante di scuola elementare ha svolto per lunghi anni anche diverse attività di volontariato nella scuola di alfabetizzazione per le persone straniere, compito – questo – che portava avanti dopo essere andata in pensione. In precedenza, e per una ventina d’anni, era stata anche responsabile del museo storico «Monsignor Carozzi» di Seriate. Da insegnante, Alessandra Pelliccioli aveva preso a cuore in particolare anche le sorti di un alunno disabile, al quale dedicava ogni cura e attenzione tanto da meritare, insieme ai bambini di tutta la classe, il Premio della bontà.