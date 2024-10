Addio Ernesto Scandella, portò il pattinaggio in valle Seriana

È morto mercoledì sera in ospedale Ernesto Scandella. Originario di Fino del Monte e residente a Songavazzo, classe 1936, aveva appena compiuto 88 anni. Lascia i figli Renzo e Luisella e il nipote Pietro e il fratello Giulio. Ernesto Scandella era emigrato per lavoro da giovane prima in Svizzera, poi in Africa, fino al 1963 quando era rientrato in Italia e si era sposato.