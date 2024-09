Addio a Kebir, cavallo coccolone e da record: 39 anni di longevità

«Kebir era un cavallo speciale, aveva quel qualcosa in più: affettuoso, sempre in cerca di compagnia, bello e in forma, mi ha rubato il cuore, e non solo a me», racconta Augusto Gaioni, storico proprietario dell’agriturismo «Il Roccolo» al Colle Vareno (Monte Pora), mentre condivide i ricordi del suo amato cavallo, un anglo arabo, morto lunedì 23 settembre, a 39 anni e mezzo. «Era speciale e merita di essere anche ricordato in modo speciale». Kebir era stato acquistato da Gaioni e dalla moglie nel 1989, quando l’uomo, ora 76enne, aveva deciso di abbandonare il lavoro alla Dalmine di Costa Volpino per inseguire una vita diversa, più a contatto con la natura, con la famiglia.