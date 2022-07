Agnelli sbranati in Val Sedornia. «Potrebbe essere stato un lupo»

«La predazione c’è stata, e potrebbe essere ricondotta a quella di un lupo, ma non abbiamo la certezza». Così Elisabetta Rossi, referente per Regione Lombardia del progetto Life WolfAlps Eu, sull’episodio accaduto il 15 luglio in Val Sedornia, all’Alpe Fontanamora, in territorio di Gandellino. Una decina di agnelli trovati sbranati nella notte, da un canide. Quanto accaduto è passato di parola tra un allevatore e l’altro, facendo crescere la preoccupazione. A riferirlo Michele Corti, docente di zootecnia montana all’Università di Milano, che ha sentito il pastore Aldo Pasini di Gromo, a cui era affidato il gregge: «È stato svegliato da un rumore di campanelli di pecore. Presa una torcia è andato subito a vedere. Sul terreno, a distanza di 20 metri l’una dall’altra, le carcasse degli agnelli. Presentavano i classici segni al collo lasciati dai canini del predatore: un lavoro rapido, “pulito” e preciso».