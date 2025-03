«Agostino, era sempre positivo». L’addio di Vertova al 58enne colpito da un albero

L’omelia del parroco

«Ricorderemo Agostino - ha detto il parroco don Giovanni Bosio nell’omelia - con l’immagine di lui che in questa stessa chiesa durante la celebrazione del Venerdì Santo schioda la mano di Gesù, ne toglie il corpo dalla Croce e lo depone nel lenzuolo, prima del tradizionale giro per le vie del paese». Infatti «Gusto» partecipava attivamente alla Via Crucis vertovese ed anche per questo era molto conosciuto. Il commento ha seguito la lettura proprio della pagina di Vangelo dedicata alla deposizione di Cristo, letta da don Paolo Biffi, parroco della vicina Colzate e concelebrante del rito insieme anche a don Enzo Locatelli di Vertova.