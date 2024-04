Alla scoperta del lupo: docu-film a Nembro

Una serata alla scoperta del lupo: appuntamento il 12 aprile a Nembro con la proiezione a ingresso libero della pellicola vincitrice dello Stambecco d’Oro «Ogni volta che il lupo» di Marco Andreini. Alle ore 20.30 all’Auditorium «Modernissimo» ci sarà la proiezione del film e il dibattito con il regista e l’Associazione «Io non ho paura del lupo». Un progetto a cura di Hydro Ware con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Nembro e di Wwf.

L’incontro fortuito con un cucciolo di lupo accende la speranza di poter riprendere questo controverso animale nel suo ambiente naturale. Parte da qui il progetto di «Ogni volta che il

La locandina dell’incontro lupo», docu-film vincitore dello Stambecco d’Oro al 25° Gran Paradiso Film Festival, che il prossimo venerdì 12 aprile sarà proiettato a Nembro, all’Auditorum «Modernissimo» di Piazza della Libertà: l’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti), l’appuntamento è per le 20.30. Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Nembro e del Wwf.

Nella sua forma iniziale, questo documentario voleva essere un ritratto dell’Appennino centrale italiano attraverso il racconto di uno dei suoi protagonisti più «ingombranti». Gli ultimi decenni sono stati infatti gli anni in cui il lupo, da animale praticamente invisibile, ha iniziato a essere visto e fotografato sempre più spesso. Narrato in prima persona, il documentario è diventato allora anche un’esplorazione del nostro atteggiamento nei confronti del mondo selvatico, la nostra attrazione e la nostra distanza.

«Dieci anni fa, insieme a Paolo Fioratti, nome noto della fotografia naturalistica e dell’editoria in Italia, abbiamo deciso di realizzare un documentario sull’ambiente d’alta montagna sulle Alpi. Il film, dal titolo “Il migliore dei mondi possibili - Vita ad alta quota sulle Alpi”, è stato un documentario selezionato al Wildscreen 2012 e, distribuito da Off The Fence, venduto a molte stazioni televisive in tutto il mondo. Pochi anni dopo, mentre lavoravo per il Wwf Italia e il Parco Nazionale del Gran Paradiso, ho sentito il bisogno di vivere un progetto in libertà, che non avesse limiti di tempo o di soggetto. Per la prima volta, volevo realizzare un film che mi permettesse di esprimere le idee e le intuizioni che popolavano i miei pensieri nelle lunghe attese e nelle giornate solitarie. Un incontro casuale con un cucciolo di lupo ha fatto il resto» spiega il regista Marco Andreini che nella serata del 12 aprile sarà presente alla proiezione e sarà disponibile per un incontro con il pubblico.

In sala ci sarà anche Francesco Romito, vicepresidente di «Io non ho paura del lupo», associazione con l’obiettivo di assicurare la conservazione di questo animale in Italia ed in Europa e la sua coesistenza con le attività dell’uomo. «Come associazione siamo convinti che la conservazione futura di questo affascinante e controverso predatore passi necessariamente attraverso la cultura e la conoscenza – spiega Romito -: “Ogni volta che il lupo” è quindi uno strumento prezioso per far conoscere questo animale e con esso tutto l’ecosistema a cui esso appartiene, stimolando una discussione pacata per la crescita comune».

La proiezione del film è stata promossa da Hydro Ware, realtà bergamasca che da oltre 40 anni si occupa di piante coltivate in idrocoltura. «Il nostro approccio nasce dal rispetto e dall’amore per la Natura. Cerchiamo pazientemente di comprenderne i ritmi, le pulsazioni, la vitalità – spiega Francesca Donadoni, amministratore unico dell’azienda di Alzano Lombardo -. L’attenzione agli altri, a ogni forma di vita, il rispetto, la disponibilità sono le prime forme di generosità, e la fonte del benessere proprio e altrui: questa è la lezione che ci danno le piante, apparentemente disinteressate, in realtà attentissime a tutto. E, come gli uomini e i lupi, sono creature che vivono in gruppo. Insieme respirano, crescono, si riproducono. Dagli stimoli ambientali sviluppano relazioni, competenze, concorrenze, cooperazioni».