Alpinisti investiti da una slavina sul pizzo Redorta: 43enne in gravi condizioni

Intervento di emergenza intorno a mezzogiorno di venerdì 2 maggio sulle montagne di Valbondione , in un’area impervia tra il Pizzo Redorta e il Lago di Coca. Due alpinisti sono stati soccorsi dagli elicotteri del 118 decollati da Bergamo e Milano. Uno di loro, un 43enne, è in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII.

Recuperati dall’elicottero, un alpinista in gravi condizioni

Stando alle prime ricostruzioni, i due stavano risalendo in cordata un canalone dal laghetto verso il Pizzo Redorta quando, a una quota di circa 2400 metri, sarebbero stati investiti da una slavina di ghiaccio e neve. Uno dei due è rimasto quasi illeso, mentre un 43enne è precipitato per circa 300 metri. Dopo il recupero con il verricello è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono gravi: la prognosi non è ancora stata sciolta e attualmente si trova in pericolo di vita.