Altro raid vandalico al Valseriana Center, danni per 20mila euro

Il Valseriana Center di Albino ancora nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi sono stati scoperti nuovi danni all’edificio del centro commerciale dopo il fallimento nel 2016: mani ignote si sono accanite su i pannelli solari presenti sul tetto dell’edificio, di proprietà del Comune di Albino. Dopo sei aste andate deserte nel corso degli ultimi cinque anni, lo scorso luglio la struttura è stata acquistata dalla società Gwi Srl di Cene, costituita dalla famiglia Gotti, che è così entrata in possesso di galleria commerciale, palestra e parcheggi (di fatto tutta la struttura tranne il supermercato «Il Gigante», tutt’ora funzionante) per la cifra di 1,4 milioni di euro. Dal fallimento della società «Albino Prima», nel 2016, ad oggi l’ex centro commerciale di via Marconi è stato preso di mira varie volte dai vandali, che hanno danneggiato vetrine, porte, finestre, scale mobili e di fatto tutte le strutture esistenti: i danni sono stati quantificati in una cifra fra i 700mila e gli 800mila euro. L’ultimo danneggiamento, che è stato scoperto dal nuovo proprietario nei giorni scorsi, ma potrebbe risalire anche a qualche settimana prima, ha interessato invece i pannelli fotovoltaici.